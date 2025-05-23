Собянин пригласил москвичей на спортивные праздники 31 мая и 1 июня

Сразу три крупных спортивных праздника состоятся в столице в следующие выходные 31 мая и 1 июня. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, День Московского спорта отпразднуют 31 мая в стадионе «Лужники», где развернутся свыше 20 тематических площадок с разнообразными активностями. Жители и гости города смогут присоединиться к мастер-классом и турнирам, а также посмотреть на показательные выступления.

Продолжением торжества станет Ночь Московского спорта, в рамках которой с 20:00 до 23:00 на 15 городских площадках пройдут выступления известных спортсменов, состязания за Ночные Кубки Московского спорта и автограф-сессии. При этом все активности будут бесплатными — только на часть из них потребуется предварительная регистрация.

Кроме того, уже 1 июня в «Лужниках» отпразднуют Всероссийский день футбола. На спортивной арене состоится ряд профессиональных и любительских турниров, к которым присоединятся свыше 800 команд в различных возрастных категориях, а также пройдет финал Кубка Московского спорта «Кожаный мяч».

— Праздник завершится церемонией открытия финала Кубка России по футболу сезона 2024/2025 на Большой спортивной арене. А в рамках проекта «Мой спортивный район» пройдут тематические тренировки по футболу во дворах, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города также сообщил, что программу проекта «Лето в Москве» на 2025 год утвердили — он объединит уличные фестивали и разнообразные активности более чем на 400 площадках столицы.