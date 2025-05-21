На Москве-реке начали тестировать первый беспилотный катер

В Москве начали тестировать первый беспилотный катер для главного управления на транспорте МВД. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента транспорта столицы.

© Российская Газета

"Беспилотный катер уже оснастили необходимым оборудованием. Наши специалисты дорабатывают программное обеспечение, чтобы новый транспорт двигался по траектории, определял замкнутый периметр и обходил препятствия", - прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В сообщении МВД добавили, что катер станет универсальным помощником для транспортной полиции Центрального федерального округа и сможет автоматически фиксировать нарушения в акватории Москвы-реки. Он может точно и безопасно выполнять задачи без вмешательства человека, работает на электричестве и не загрязняет окружающую среду, способен работать без перерывов и отпусков, в плохую погоду.