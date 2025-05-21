Московский зоопарк показал, как проходит диспансеризацию ленивец Альберто

В Московском зоопарке показали, как проводят осмотр ленивцу Альберто.

Процесс проходил плавно и неторопливо - в духе самого животного. Под общим наркозом закрепили датчики, чтобы отслеживать его состояние. Сделали рентген и УЗИ, а также взяли необходимый материал для исследований. Анализы показали, что Альберто полностью здоров.

В Московском зоопарке ленивец прописался семь лет назад уже будучи зрелым самцом. Теперь ему 15, и необходимо тщательно следить за его здоровьем.

Компанию по лени старине Альберто составить некому - подруги или товарища у него нет. Зато он купается в любви киперов.