Москвичам рассказали о перекрытиях движения в городе 22-25 мая

В связи с проведением полумарафона в Москве 22-25 мая вводятся перекрытия движения транспорта в центре города. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Само мероприятие запланировано на 24 мая, но уже с нуля часов 22 мая будет закрыто движение по Васильевскому спуску. С 20 часов 23 мая перекроют также Москворецкую улицу. Ограничения там снимут утром 25 мая.

В день проведения забега с 5 утра до 21 часа закроют Варварку, Большой Москворецкий мост и проезд от Варварки до Ильинки. С 8:00 не будет движения транспорта по Малому Москворецкому мосту, Большой Ордынке, Большой Полянке, Мытной и Житной улицам и Садовому кольцу — от дома 20 по Валовой улице до дома 15 по Новинскому бульвару.

С 9 часов до 13:30 перекроют Смоленскую, Фрунзенскую, Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные. Перекрытия ожидают и некоторые другие улицы в центре Москвы.