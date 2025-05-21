Сергей Собянин открыл электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро. Новое депо стало самым крупным и современным в РФ, рассказал градоначальник.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы

"В этом году Московскому метрополитену исполнилось 90 лет. Возраст солидный. Но московское метро демонстрирует очень молодую энергичную жизнь, развиваясь, пополняясь новыми линиями, новыми станциями, первоклассными поездами, электродепо, развиваясь так, как не развивается, наверное, ни один метрополитен в мире", – заявил мэр.

По словам Собянина, Замоскворецкая линия метро пополнится 10 новыми поездами. Также по поручению Владимира Путина мэр Москвы вручил коллективу столичного метрополитена орден "За доблестный труд". Он назвал эту награду заслуженной, ведь метро города является не только самым интенсивным в мире, но и самым точным, надежным, безопасным, чистым и самым красивым.