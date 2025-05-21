Три московских аэропорта ограничили работу

Московский Комсомолец

Работа трех аэропортов МосквыДомодедово, Жуковский и Шереметьево – ограничена днем среды, 21 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Три московских аэропорта ограничили работу
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Воздушные гавани Домодедово и Жуковский в настоящее время не принимают и не отравляют самолеты. В Шереметьево запрещена посадка, вылеты бортов – по согласованию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении силами противовоздушной обороны (ПВО) атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По его словам, военнослужащие уничтожили три дрона, летевших на столицу.

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