В Москве начнут отслеживать мигрантов по геолокации

Новый порядок был одобрен Госдумой 20 мая. Теперь иностранцам, которые находятся в столичном регионе дольше 90 дней, придётся устанавливать специальное приложение.

Оно будет передавать в МВД данные о месте их фактического пребывания. При изменении локации необходимо сообщать об этом в течение трёх рабочих дней. Если геолокация «молчит» более трёх дней, мигранта снимут с учёта и могут внести в реестр контролируемых лиц, если у него нет оснований находиться в стране.

Зачем это нужно

Сейчас мигрантов по закону ставят на учёт собственники жилья. Но на деле часто выходит иначе: кто-то отказывается регистрировать приезжих, а работодатели не могут оформить их, скажем, в бытовках на стройках. Из-за этого даже те, кто работает легально, вынуждены покупать фиктивные регистрации.

Эксперимент должен решить эту проблему. Контролировать учёт будет Единый миграционный центр в Сахарово. Там мигрантам помогут установить приложение и оформят согласие на обработку данных, включая геолокацию.

Кого затронет нововведение

В эксперименте будут участвовать трудовые мигранты без виз — как те, кто работает по патенту, так и без него, если у них есть на это законные основания. Исключения сделают, например, для граждан Белоруссии, несовершеннолетних и некоторых других категорий.

Если мигрант временно проживает в гостинице, больнице или санатории, информацию о нём будет передавать администрация этих учреждений. Если эксперимент в столице покажет хорошие результаты, его могут распространить на другие регионы России.