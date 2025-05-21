Московское метро запустило игру с призами в честь юбилея

В честь юбилея Московского метро в приложении «Метро Москвы» запустили специальную игру с призами. Пользователи могут проверить свои знания о транспорте, выполнять задания и получать подарки от метро и программы лояльности «Город». Об этом в среду, 21 мая, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

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Игра включает три этапа, каждый из которых состоит из четырех типов заданий: мини-игра, бизнес-вызов, вопрос дня и ежедневный вход в приложение. Для участия в розыгрыше подарков нужно набрать нужное количество баллов. Победителей определят случайным образом с 10 по 17 июня.

Чтобы присоединиться, необходимо обновить приложение, авторизоваться и нажать на баннер «90 лет метро». Также нужно принять правила акции и подключить карту «Тройка» к программе «Город».

— Мы масштабно празднуем 90-летие Московского метрополитена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В честь юбилея запускаем специальные акции для пассажиров. В приложении «Метро Москвы» каждый может принять участие в тематической игре, проверить свои знания о метро и выиграть ценные призы, — приводит слова заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максима Ликсутова Telegram-канал Дептранса.

К 90-летию Московского метрополитена власти города тематически украсили вестибюли двух станций. «Кропоткинскую» украсили 32 шарами и цифрой 90 в честь юбилея, а «Арбатскую» превратили в праздничный торт со свечами и цифрой 90.

Кроме того, 15 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов Московского метрополитена с 90-летием подземки.