Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне

Газета.Ruиещё 7

Этим летом в Москве и Подмосковье погода будет комфортной, сильной жары ждать не стоит. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец в беседе с агентством «Москва».

Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне
© РИА Новости
«Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь! Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на 1–2 градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20%», — сказал специалист.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на ближайших выходных в центре Европейской России ожидается летняя погода. Он уточнил, что воздух прогреется до +21–26°С, ночью температура не опустится ниже 10°С. Однако синоптик отметил, что нельзя быть уверенными в сохранении такой погоды до конца месяца.

17 мая Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в 2025 году. По его словам, зима и весна в России богаты на погодные аномалии, но такая обстановка в некотором смысле выгодна для сельского хозяйства.

По сломам синоптика, зима выдалась малоснежной, а среднемесячная температура в январе держалась выше нуля. Синоптик уточнил, что такая погода зимой скорее характерна для юга Франции, чем для России.

Новости Москвы
Евгений Тишковец
Роман Вильфанд
Московская Область
Москва
Франция
Прогноз погоды
Ураган
Торнадо
Аномальный холод