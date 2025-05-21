По Садовому кольцу в Москве проехали рекордные 67 тысяч велосипедистов

В минувшую субботу в Москве установили рекорд - по перекрытому Садовому кольцу проехали более 67 тыс. велосипедистов. Это новый рекорд по количеству участников, хотя подобные заезды проходят уже много лет.

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Колонны велобайкеров стартовали на Зубовской площади и делали полный круг по Садовому кольцу - проезжали маршрут длиной 15,6 км, пересекая 10 районов, 17 улиц и бульваров, 4 моста и 15 площадей, подсчитали в столичном департаменте транспорта.

Причем многие участники подошли к заезду творчески и украсили велосипеды, а также надели необычные костюмы. Кто-то ехал в образе сказочных персонажей, а кто-то на старинном велосипеде в форме советского солдата времен Великой Отечественной войны.

Чтобы все желающие смогли поместиться, время старта разбили на три промежутка, подходящий нужно было выбрать во времени регистрации. Колонны отправлялись в 15, 16 и 17 часов. Всего же Садовое кольцо 17 мая объединило более 90 тыс. человек. Помимо велофестиваля в этот день прошли историческая легкоатлетическая эстафета и забег, а также легендарная велогонка "Садовое кольцо".

Впереди у москвичей в этом сезоне еще четыре велофестиваля. 5 июля и 2 августа пройдут ночные велопарады, 13 сентября запланирован осенний велофестиваль, а 27-28 сентября - детский велофестиваль. Подробности можно узнать на сайте "Московского велофестиваля".