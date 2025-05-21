Собянин: Утверждена программа проекта «Лето в Москве»

Утверждена программа проекта «Лето в Москве» на 2025 год — он объединит уличные фестивали и разнообразные активности более чем на 400 площадках столицы. Об этом в среду, 21 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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В рамках проекта «Лето в Москве» горожан и туристов ждут сотни мероприятий: театральные постановки, концерты, кинопоказы, мастер-классы, маркет «Сделано в Москве», флешмобы и караоке под открытым небом. Арт-павильоны с товарами столичных производителей откроются в Репинском сквере и еще на 12 площадках. В парках будут проходить музыкальные фестивали, в «Коломенском» — винтажный маркет, а на улицах столицы — фестиваль редких растений «Сады и цветы».

Для детей подготовлены водные развлечения, включая надувные горки и искусственную волну, а подростки смогут поучаствовать в турнире «Дельфины и акулы», посетить творческий лагерь «Молодежь Москвы» в кинопарке «Москино» и патриотический лагерь «Молодежь Москвы. Столица. Лето».

— Для любителей спорта организуют тренировки по различным направлениям в парках, скверах, на фестивальных площадках «Московских сезонов», пляжных зонах отдыха и крышах районных центров «Место встречи», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Проект «Джаз на воде» летом продолжит музыкальные прогулки по Москве-реке. Погрузиться в ритмы джаза любители летних музыкальных прогулок на яхте смогут с 5 июня вместе с ансамблем Django Friends.