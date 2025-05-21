Росавиация: временные ограничения сняты в трех аэропортах Москвы
В столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Воздушные гавани временно не принимали авиарейсы в связи с мерами безопасности.
При этом временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов пока еще действуют в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к Москве были сбиты три беспилотника.