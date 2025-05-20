Динамический тариф на парковку в Москве расширят еще на 58 участков улиц

Динамический тариф на парковку станет доступен еще на 58 участках улиц Москвы с 20 июня. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Суть такого тарифа состоит в том, что стоимость парковки начинается от ноля рублей при минимальной занятости мест. При этом загруженность стоянок можно отслеживать в специальном приложении «Парковки России». Этот механизм был запущен с ноября 2024 года, когда охватил пять улиц в центре столицы. Динамический тариф гарантирует местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом.

— Водители смогут быстрее находить парковочные места, так как их оборачиваемость вырастет и стоянки будут освобождаться быстрее, — передает официальный Telegram-канал дептранса.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков в свою очередь рассказал, что в 2025 году свыше 30 мостовых сооружений в Москве отремонтируют и приведут в порядок. Он также отметил, что московские специалисты в течение трех дней промывали городские дороги, тротуары, парковки и дворы с использованием специального шампуня, который эффективно удаляет масляные и мазутные пятна.