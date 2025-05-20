«Афиша» составила гид по подземке к 90-летию Московского метрополитена

Компания создала видеоконтент о новых маршрутах по достопримечательностям внутри и снаружи станций специально для трансляции в метро .

© пресс-служба компании «Афиша»

В середине мая Московский метрополитен отметил 90-летие. В честь юбилея компания «Афиша» подготовила специальный подарок – видеогид по культурным маршрутам, вдохновлёнными станциями метро.

Ролики выходят на более чем 34 000 медиаэкранах в поездах на всех линиях, а также в наземном транспорте Москвы. Это короткие информативные путеводители, которые напомнят, что культура ближе, чем кажется – всего лишь на расстоянии эскалатора.

Каждое видео подсказывает, какие культурные объекты находятся рядом с конкретными станциями, и вдохновляет на прогулку по городу вне привычного маршрута – редкие музеи, уличные галереи и архитектурные шедевры. Например, от станции «Баррикадная» легко дойти до особняка Морозовой, напоминающего театральную декорацию, или до памятника конструктивизму Дома Наркомфина. А на «Тульской» можно увидеть старообрядческий храм 1911 года и посидеть в кофейне в джентрифицированном фабричном квартале. Всё рядом, стоит только выйти!

Евгений Сидоров, и.о. генерального директора компании «Афиша»:

«Московское метро – это национальное достояние, а также неотъемлемая часть культурного кода столицы. А где культура, там и “Афиша”. Мы хотим, чтобы жители и гости города заново посмотрели на подземку как на пространство вдохновения и новых открытий».

Как известно, московские станции ни в чём не уступают «наземным» достопримечательностям. Поэтому на специальном лендинге «10 станций Московского метро, которые стоит увидеть» «Афиша» собрала истории о самых красивых и необычных станциях подземки, которые стали уже настоящими городскими символами: парадная «Комсомольская», модерновая «Славянский бульвар», витражная «Новослободская» и другие.