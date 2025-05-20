Загруженность дорог в Москве достигла шести баллов

Уровень загруженности дорог в Москве к вечеру вторника, 20 мая, достиг шести баллов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной-инфраструктуры.

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По словам представителей ведомства, средняя скорость потока машин составляет 26 километров в час. Наиболее интенсивное движение к текущему моменту по 1-й Тверской-Ямской, Большой Люсиновской и Большой Тульской улицам в направлении ТТК, а также по внешней стороне Садового кольца в районе Самотечной эстакады.

— На движение влияют ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, локальные затруднения ожидаются на Тверской и Краснопрудной улицах, внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, а также на внутренней стороне Садового кольца от Калужской до Смоленской-Сенной площади.

Динамический тариф на парковку станет доступен еще на 58 участках улиц Москвы с 20 июня. Суть такого тарифа состоит в том, что стоимость парковки начинается от ноля рублей при минимальной занятости мест.