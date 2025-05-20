Собянин и Мурашко открыли Московский медицинский техноцентр

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли после комплексной реконструкции Московский медицинский техноцентр. Открытие состоялось во вторник, 20 мая.

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Собянин отметил, что в столице функционируют значительные медицинские мощности, включающие сотни тысяч единиц сложного оборудования, которое требует постоянного контроля, эксплуатации и технического обслуживания. От его состояния во многом зависит качество медицинской помощи и здоровье граждан. При этом без специализированных структур, отвечающих за управление этой техникой, обеспечить ее полноценную работу было бы невозможно.

Отмечается, что комплексный подход способствует надежной эксплуатации всего технологического сегмента столичной медицинской системы.

Мэр, обращаясь к министру здравоохранения, выразил уверенность в том, что московский опыт в данной сфере сможет найти применение и в других регионах.

— Мы воссоздали старую традицию «Гормедтехники» — создали Московский медицинский техноцентр. Реконструировали под него здание, оснастили всеми необходимыми технологиями и кадрами. При поддержке Минздрава обеспечиваем кадрами с высшим образованием ведущих университетов нашей страны, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Также мэр Москвы открыл флагманский центр Городской клинической больницы имени Буянова в районе Царицыно. В ходе мероприятия глава города поздравил коллектив больницы с открытием центра и поблагодарил за проделанную работу.