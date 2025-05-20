Метеорологическое лето: москвичам пообещали потепление в конце недели

Метеорологическое лето начнется в столичном регионе уже в пятницу. В этот день столбики термометров приблизятся к отметке в плюс 25 градусов. Однако через несколько дней температура воздуха вновь опустится, но не глобально. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Метеорологическое лето

По ее словам, уже в четверг, 22 мая, воздух в Москве начнет прогреваться и температурные значения будут колебаться около плюс 15 градусов. А к пятнице, 23 мая, дневная температура подскочит сразу на 10 градусов.

— Солнце сменит тучи и уже к середине дня столбики термометров покажут плюс 25 градусов. Такие показатели являются официальным началом метеорологического лета. Но уже к вечеру воскресенья, 25 мая, атмосферный фронт вновь переменится на холодный, набегут облака, пройдут дожди, а столбики термометров опустятся до 17–18 градусов, — предупредила Позднякова.

Такие нестабильные погодные условия специалист объяснила тем, что в этом году все синоптические процессы протекают волнообразно: нет устойчивого тепла, но и нет устойчивого холода.

Каким будет лето

А вот будет ли в Москве очень жарко этим летом, говорить пока преждевременно, но уже сейчас можно предположить, что будет тепло, считает метеоролог.

— Аномальная жара — это когда среднесуточная температура воздуха превышает норму на 5 градусов, но такого в столичном регионе пока что никто не прогнозирует. Однако лето будет теплым, среднемесячная температура превысит норму на 1–1,5 градуса. Это подтверждают все модели российских и зарубежных специалистов, — рассказала Позднякова.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что погодные условия будут переменчивыми всю неделю. Если в понедельник и вторник воздух будет прохладным, то к концу недели прогреется до 20 градусов. Более подробный прогноз погоды на неделю, — в материале «ВМ».