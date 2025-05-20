Синоптик Ильин: в последние дни мая в Москве ожидается до 25 градусов

Существенное потепление придет в Москву только в последние дни мая. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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Однако, по его словам, на этой неделе жителей столицы ожидает прохладная и дождливая погода.

— В первой половине рабочей недели похолодает до плюс 11-16 градусов. Будут и дожди, — рассказал эксперт.

По его словам, со среды начнет теплеть, и к концу рабочей недели максимальные значения температуры ожидаются до 23 градусов. Преимущественно будет без осадков.

Ильин добавил, что в выходные температура немного снизится, но в конце месяца снова начнет расти. По его прогнозам, конец весны будет теплым — до 20-25 градусов, сообщает Aif.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 20 мая сообщил, что в центре европейской части России на выходных ожидается летняя погода. По его словам, 24 и 25 мая температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическое лето в Москве наступит в четверг, 22 мая. Она также добавила, что погода начнет меняться в середине недели.