На Тургеневской площади реконструируют трамвайные пути

На Тургеневской площади около станции метро «Чистые пруды» начались работы по стыковке существующих трамвайных путей с новой линией, которая строится на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Существующий разворот будет реконструирован с устройством двух стрелочных переводов.

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На этой территории установлены ограждения, а для пешеходов организованы проходы и подходы к метро. На период работ на этом участке изменены маршруты трамваев № 3, 39 и А. Трамваи № 3 временно курсируют от станции метро «Чертановская» до Павелецкого вокзала, далее до станции метро «Пролетарская». Маршруты трамваев № 39 и А объединились в единый маршрут № 39+А от станции метро «Университет» через Павелецкий вокзал и станции метро «Пролетарская» до станции МЦД Калитники.

Вместо трамваев работает компенсационный автобус № 913, его маршрут был продлен от Павелецкого вокзала до станции метро «Чистые пруды».

«В настоящее время завершен демонтаж старогодных рельсов разворотного круга и дорожного покрытия. Разработан котлован, выполняется укладка подготовительных слоев для трамвайного пути на монолитном основании. В рамках необходимых работ для стыковки путей будет также выполнено устройство двух современных стрелочных переводов, работающих в автоматическом режиме и позволяющих трамваям изменять направление и переходить с главного пути на примыкающие», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Новая двухпутная трамвайная линия, проходящая через центр, разгрузит Комсомольскую площадь и соединит восточные районы города с южными. Ее протяженность — почти 2,1 километра, на полутора километрах из которых впервые в России будет использована технология бесконтактного хода.

«Вдоль трамвайных путей на проспекте Академика Сахарова, Каланчевской улице и Чистопрудном бульваре оборудуют приподнятые посадочные платформы и современные остановочные павильоны с триплексным остеклением, удобными скамейками и USB-портами для зарядки гаджетов», — отметили в пресс-службе ведомства.

Планируется также благоустроить прилегающие к новой линии участки улиц Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, а также Комсомольской площади, проспекта Академика Сахарова, Чистопрудного и Сретенского бульваров.

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