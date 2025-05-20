Жители столицы выберут имя для детеныша гориллы из Московского зоопарка

В начале февраля в Московском зоопарке родился детеныш равнинной гориллы, которому благодаря проекту «Активный гражданин» жители столицы смогут выбрать имя. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

На выбор зоологи предложили пять имен: четыре из них начинаются на букву К, что является данью уважения матери Кире. Так, детеныша могут назвать Квито, Куанго, Кванза, Кижани или Зубери. Ранее с помощью голосования свои имена получили многие обитатели Московского зоопарка: среди них тигр Амур, знаменитая панда Катюша, альпаки Шоколадка и Звездочка и многие другие.

— Родители — пара горилл Кира и Визури — с трепетом заботятся о нем. Хотя самка все время держит малыша на руках, иногда она все же позволяет другим членам семьи подойти и осторожно его погладить, — передает официальный сайт мэра Москвы.

Московский зоопарк радует своих посетителей новыми обитателями: так, в конце апреля в учреждении впервые за его 161-летнюю историю появились гигантские выдры. Для животных построили новый вольер.