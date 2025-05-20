Москвичам пообещали комфортную погоду

К концу текущей недели в Москве наступит комфортная погода. Улучшение условий начнется со среды, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передают «Известия».

Вторник, 20 мая, станет самым холодным днем недели. Ожидаются осадки и температура плюс 14 градусов. В среду в столице установится облачная погода с прояснениями, а температура воздуха повысится до плюс 18-плюс 20 градусов. С четверга осадки прекратятся до конца недели, столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов тепла. В пятницу потеплеет до плюс 20-плюс 25 градусов.

«Очень комфортная погода наступит во второй половине недели», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что в выходные ожидается безветренная погода и температура плюс 9-плюс 14 градусов ночью и до плюс 26 градусов днем.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал, что метеорологическое лето в Москве наступит 27 мая.