Трамваи вернутся на Рижскую площадь после 30-летнего перерыва

В Москве проходит финальный этап работ по восстановлению трамвайного движения на Трифоновской улице. На Рижской площади началось строительство разворотного трамвайного кольца.

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В рамках проекта уложат более 400 метров новых путей на участке улицы Гиляровского между Трифоновской улицей и Рижской площадью, а также обустроят кольцо для разворота трамваев у входа на станцию «Рижская» Большой кольцевой линии метро. Остановка здесь обеспечит удобную пересадку на метро, Московские центральные диаметры и наземный транспорт. Сегодня работы по восстановлению трамвайной линии на Трифоновской улице выполнены на 80 процентов.

«Мы реализуем один из важнейших проектов по развитию трамвайного движения. Восстановление линии на Трифоновской улице улучшит транспортную доступность для 70 тысяч человек, которые живут и работают в этом районе. Расширяем трамвайную сеть в соответствии с поручением Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Специалисты Московского метрополитена приступили к восстановлению трамвайной линии на Трифоновской улице в 2024 году. Этот участок был закрыт в 1995-м, и спустя 30 лет, в 2025-м, трамваи вновь вернутся на Рижскую площадь. Новая линия соединит крупный транспортный хаб «Рижская» с Российским университетом транспорта (МИИТ) и ключевыми точками в центре города.

Развитие трамвайной сети Москвы

Трамвайная сеть в столице продолжает активно развиваться. В сентябре 2024-го открылась новая линия на улице Сергия Радонежского, а в апреле этого года после масштабной реконструкции заработало обновленное депо имени П.Л. Апакова на Шаболовке.

Общая протяженность трамвайных путей в столице составляет около 430 километров (с учетом депо), при этом 82 процента из них отделены от автомобильных дорог или проложены на обособленном полотне. Это позволило сократить задержки из-за дорожно-транспортных происшествий на путях и повысить надежность движения. Трамвайная сеть Москвы охватывает 86 районов — вблизи от остановок проживают свыше 5,5 миллиона человек.

В городе действует 35 маршрутов. Пассажиры ежедневно совершают более 750 тысяч поездок. В ближайшие годы планируется дальнейшее расширение сети, включая строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова — от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара. Эта линия создаст прямое сообщение между площадью трех вокзалов и Чистопрудным бульваром, а также позволит соединить восток города с центром, югом и юго-западом новыми диаметральными трамвайными маршрутами.

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