Тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся с 1 июня

Тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся с 1 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 1 июня 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте Москвы. С 2011 года изменение тарифов на проезд в столице существенно ниже уровня инфляции, а сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных городов России. При этом в столице пассажиры городского транспорта совершают самые длинные и мультимодальные поездки", - говорится в сообщении.