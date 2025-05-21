Расписание поездов на МЦД-3 изменится

График движения поездов изменится на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) после 20:00 23 мая и до конца выходных. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с внесением корректировок в расписание составы на Ленинградском направлении могут курсировать с увеличенным до 30 минут интервалом. Кроме того, может быть сокращен режим работы поездов. Например, отправление последних составов с Зеленограда-Крюково до Ипподрома запланировано в 23:42.

На Казанском направлении интервалы движения поездов могут быть увеличены до 20 минут, а на станции Митьково – до 40 минут.

При этом на станции Митьково также возможно сокращение режима работы поездов. В связи с этим последний состав в направлении Зеленограда-Крюково уедет в 00:12, а в сторону Ипподрома – в 00:43.

Корректировки, как пояснили в департаменте, связаны с путевыми работами на участке от Останкино до Митьково. Именно поэтому пассажирам посоветовали проверять расписание пригородных и городских поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.

Кроме того, график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменился в период с 20 по 23 мая. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры.

В результате некоторые составы, следующие по маршруту Москва – Клин – Москва, будут отменены или пойдут по укороченному пути. Также аналогичные изменения коснутся участка Тверь – Лихославль – Тверь и Тверь – Торжок – Тверь. Московско-Тверская ППК призвала горожан заранее ознакамливаться с изменениями.