Более 3 тыс. москвичей посетили молодежный карьерный форум «Взлет»

В молодежном карьерном форуме «Взлет», который прошел в столичном Цифровом деловом пространстве, приняли участие более 3 тыс. человек. Об этом сообщили в департаменте территориальных органов исполнительной власти Москвы.

«Карьерный форум «Взлет» объединил более 3 тыс. молодых москвичей. Общая продолжительность интерактивной программы составила 23 часа: одновременно на площадке проходили лекции, мастер-классы, открытые диалоги, тематические квизы, игры и ярмарка вакансий. Ребятам рассказали, что важно учесть при поиске первой работы, как использовать новые технологии для карьерного роста и многое другое», – цитирует пресс-служба заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марину Прозорову.

Самыми популярными мероприятиями были лекция по созданию личного бренда, открытый диалог о карьерных возможностях в компании «Аэрофлот», а также мастер-класс по составлению резюме. Спикерами образовательной программы стали ведущие специалисты в разных направлениях: от финансов и ИT до торговли, транспорта, госуправления и социального проектирования.

«Такие мероприятия – это большая возможность для молодых людей сделать первый шаг в карьере, потому что здесь огромное количество работодателей, которые могут напрямую пообщаться с потенциальным сотрудником. Поэтому форумы – это идеальная возможность для того, чтобы здесь и сейчас решить, чего ты хочешь дальше», – добавил начальник отдела креативных технологий «Росмолодежь. Форумы» Вадим Щедрин, слова которого приводятся в тексте.

Организаторами выступили подведомственные учреждения департамента: Центр развития, Агентство общественных проектов и Центр молодежного парламентаризма.