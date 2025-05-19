Онлайн-сервис для экспортеров Made in Moscow запущен в столице

В столице заработал новый онлайн-сервис для экспортеров Made in Moscow, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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"Впервые на одной платформе собрали международные события для представителей разных отраслей – индустрии видеоигр, кино, моды, туризма, сферы высоких технологий и многих других", – рассказала вице-мэр.

До конца года бизнесмены из Москвы должны встретиться со своими коллегами из 30 государств, включая КНР, Турцию, Индию, ОАЭ и Марокко. В списке фигурирует несколько мероприятий, а для удобства пользователей их разместили на интерактивной карте.

Также граждане могут настроить метки при помощи фильтров по дате, стране и направлению. Здесь же можно подать свою заявку на участие в выбранном мероприятии. Москва возьмет на себя расходы на аренду и застройку площадок для переговоров, организацию встреч, расходы на услуги переводчиков и иные затраты.

"Москва по итогам 2024 года заняла первое место среди регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. Во многом этому способствовали меры поддержки города, которые утвердил Сергей Собянин, в частности обеспечение участия столичных поставщиков в крупнейших выставках и бизнес-миссиях за рубежом", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, появление единого календаря со всеми мероприятиями для компаний позволит консолидировать усилия по развитию экспортного направления Москвы.

Ранее сообщалось, что несырьевой неэнергетический экспорт Москвы по итогам января – октября 2024 года в страны Северной Африки вырос на 16,4%. Приоритетными для столицы в Египте являются машино- и приборостроительная отрасли промышленности, микроэлектроника, а также пищевое производство.

Кроме того, Катар инвестировал в экономику РФ уже около 1 миллиарда долларов, заявлял ранее Владимир Путин. Страны, по его словам, продолжат укреплять дальнейшее развитие, включая газовую сферу.