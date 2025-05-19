День открытых дверей пройдет в библиотеках и культурных центрах 24 мая

В столичных библиотеках и культурных центрах 24 мая пройдет ежегодная городская акция «Единый день открытых дверей», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежегодная городская акция «Единый день открытых дверей» пройдет в московских библиотеках и культурных центрах 24 мая. Более чем на 235 площадках гостей ждут мастер-классы, экскурсии, презентации, спектакли и другие мероприятия», – говорится в сообщении.

Уточняется, что ознакомиться с перечнем мероприятий и пройти регистрацию можно на сайте mos-razvitie.ru.