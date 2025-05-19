Более 50 точек доступа Wi-Fi функционирует в кинопарке «Москино»

В кинопарке «Москино» функционирует 51 точка доступа общегородской сети Wi-Fi. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Для удобства жителей появляются точки доступа на новых городских объектах. К примеру, в кинопарке «Москино» уже функционирует 51 точка доступа, и по мере завершения строительства новых съемочных площадок покрытие сети будет расширяться», – сказали в департаменте.

Там уточнили, что в московских парках функционирует более 1,2 тыс. точек доступа, а их общее количество на улицах города, включая скверы, составляет более 6,7 тыс.

Горожане активно подключаются к общегородской сети Wi-Fi не только летом.