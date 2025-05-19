В Москве 23 мая прогнозируют июньскую температуру
Возвращение к климатической температурной норме в Московском регионе начнется с четверга. В пятницу значения достигнут плюс 21-26 градусов, что соответствует июню, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С четверга температурный фон в Москве будет приближаться к обычным майским значениям. Ночные температуры составят около плюс 10 градусов, днем в четверг прогнозируется около плюс 20, на юге Московской области - до плюс 24. В пятницу произойдет резкий "всплеск" южного ветра, южного потока. И температура уже будет июньская - плюс 21-26 градусов", - сказал он.
Вильфанд добавил, что затем в субботу значения вновь вернутся к норме, ожидается плюс 17-22 градуса.
"Обещания, что будет суперхолодная погода в конце мая, не подтверждаются. На следующей неделе прогнозируется понижение температуры, но не до таких значений, которые вызывали бы желание поежиться. Будет майская погода с отклонениями от нормы в разумных пределах", - заключил Вильфанд.