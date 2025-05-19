В Зарядье школьникам расскажут, как справляться со стрессом перед ЕГЭ

В ближайшее воскресенье, 25 мая, в малом амфитеатре парка "Зарядье" пройдет заключительная встреча проекта "Лекторий московского школьника". Подробности рассказали в столичном департаменте образования и науки.

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Перед гостями выступит нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вячеслав Дубынин. Модератор встречи - блогер, певица и фигуристка Саша Айс.

Тема завершающей лекции - "О мой мозг... всемогущий! Руководство к применению". С ребятами поделятся советами, как активизировать работу мозга и снизить уровень стресса в преддверии экзаменов, как улучшить память и усваивать информацию в сложные периоды.

Специалисты Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) будут консультировать гостей на площадке. Зарегистрироваться на бесплатную лекцию, которая пройдет в 14.00 можно по ссылке.

Напомним, что 17 мая в Московском дворце пионеров состоялась встреча "Я молодец! Как мотивировать себя сегодня, завтра и всегда". Семейный психолог, социолог и телеведущая Вика Дмитриева поделилась советами о том, как оставаться продуктивным и сохранять позитивный настрой в период экзаменов. А 11 мая в Театре на Цветном кандидат психологических наук, ведущая подкаста и многодетная мама Лариса Суркова рассказала, как справляться со стрессом и поддерживать друг друга во время подготовки к экзаменам.

Как рассказала ученица 11-го класса школы № 1788 Ульяна Оленич, на лекции она узнала, как поднять себе мотивацию при подготовке к экзаменам. "До них остаются считанные дни. Я сдаю русский, литературу и математику и буду поступать на факультет дизайна. Я очень нервничаю, особенно сильно переживаю по поводу литературы. На лекции получила много интересных и полезных советов для мотивации. Например, нужно посмотреть в зеркало и сказать себе: "Ты молодец. Ты со всем справишься. У тебя все получится". Я думаю, что это должно мне помочь", - поделилась школьница.