Оборот столичной сферы услуг за I квартал года вырос на 2,4%

Объем платных услуг населению в Москве в январе – марте 2025 года составил более 1 трлн руб., превысив на 2,4% показатель того же периода предыдущего года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Столичная сфера услуг активно развивается благодаря внедрению цифровых форматов, которые способствуют повышению комфорта и популярности услуг, а также высокому спросу в туристической сфере и смежных с ней отраслях – культуре, спорте, гостиничном бизнесе. В I квартале 2025 года объем платных услуг населению превысил 1 трлн руб., это на 2,4% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в рост внесли электронные сервисы, образование, бытовые услуги, а также культура и спорт», – подчеркнула Мария Багреева.

Отмечается, что электронные сервисы продолжают набирать популярность у потребителей: оборот этого сегмента вырос на 26,4% – до 101,2 млрд руб. Помимо уже привычных сервисов – онлайн-кинотеатров, игровых платформ, музыкальных сайтов, облачных хранилищ, активно развиваются новые услуги: подписки на платные нейросети, услуги виртуальных ассистентов, сервисы для умного дома.

Как указано, образовательные организации увеличили оборот на 15,2% – до 97,2 млрд руб., благодаря в том числе высокому спросу на услуги дополнительного профессионального образования – программы переподготовки и повышения квалификации.

Бытовые услуги населению продемонстрировали рост оборота на 15,2% – до 65,6 млрд руб. Основной вклад в динамику в этом секторе внесли услуги по ремонту и строительству жилья, которые показали прирост более чем на 40% – до 6,9 млрд руб.

Спортивные организации заработали в I квартале 15,4 млрд руб., это на 19,6% больше, чем годом ранее, а учреждения культуры – 29,6 млрд руб., рост составил 7,3%. Оборот сферы гостеприимства достиг 38,2 млрд руб., превысив на 6,3% показатель того же периода прошлого года.