Мэр Москвы рассказал о работе крупнейшего в России перинатального центра

С конца прошлого года в его составе заработал центр женского здоровья, где москвички получают помощь по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи: в комфортных условиях, с максимальным вниманием и заботой о будущем.

Перинатальному центру, который работает на базе городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова, исполнилось три года. За это время в нем родились уже более 20 тысяч малышей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

В перинатальном центре, самом крупном в России, сочетаются передовые технологии, забота и высокий профессионализм медицинского персонала.

«В центре оказывают помощь беременным с высоким риском — тем, кто нуждается в особой медицинской поддержке. В сложных случаях врачи проводят операции уже в первые часы жизни ребенка», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Для пациентов продумано все до мелочей: оборудование экспертного класса (более 200 единиц), удобные маломестные палаты, душевые, кнопки вызова персонала. Врачи и медсестры регулярно повышают квалификацию в симуляционных и тренинговых центрах.

В центре выходили около 350 новорожденных весом менее одного килограмма. Самый маленький пациент весил всего 415 граммов.

С конца прошлого года в составе перинатального центра заработал центр женского здоровья, в котором москвички получают помощь по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи: в комфортных условиях, с максимальным вниманием и заботой о будущем.