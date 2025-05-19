Музыкальный фестиваль «Наши в городе» пройдёт 26—27 июля в Москве

Музыкальный фестиваль «Наши в городе» состоится 26—27 июля в столичном парке «Москино».

Об этом сообщает НСН.

«Мы очень скучали по большим концертам и рады, что они возвращаются в нашу жизнь», — заявил программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Игорь Паньков.

Фестиваль впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных российских городах аудитория фестиваля превышала 100 тыс. человек, а суммарная аудитория в крупных городах достигает около 500 тыс. человек.

На площадках выступали такие артисты, как Гарик Сукачёв, Диана Арбенина, Светлана Сурганова, группы «Ария» и «Секрет».