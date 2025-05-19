Более 1,6 тыс. креативных идей предложили москвичи для развития конкурса «Лица района»

Более 1,6 тыс. креативных идей предложили москвичи для развития конкурса общественных инициатив «Лица района». Об этом сообщили в департаменте территориальных органов исполнительной власти Москвы.

«С 22 по 28 апреля на платформе «Город идей» проходил проект «Лица района», посвященный развитию одноименного городского конкурса общественных инициатив. Почти 10 тыс. активных жителей направили более 1,6 тыс. креативных идей по двум ключевым направлениям. <...> В рамках одноименного проекта на платформе «Город идей» жители столицы предлагали новые площадки для проведения семейных фестивалей и тематических мероприятий, а также направляли оригинальные идеи по продвижению и популяризации конкурса. Экспертами были отобраны самые интересные предложения участников для голосования, в ходе которого жители выбрали лучшие идеи для дальнейшей реализации департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы», – говорится в сообщении.

Так, в план реализации вошла 51 идея, в том числе 21 по направлению «Площадки конкурса «Лица района» и 30 по направлению «Популяризация конкурса «Лица района». По словам заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Марины Прозоровой, приведенным в сообщении, среди отобранных идей – проведение презентаций на районных праздниках для более близкого знакомства с конкурсом и общения с организаторами. Другое предложение, которое воплотят в жизнь, – фотовыставки, посвященные проектам победителей. Также было предложение проводить конкурсные мероприятия и семейные фестивали «Лица» в городских парках и библиотеках.

«Благодаря таким форматам еще больше людей узнают о нашем конкурсе», – подчеркнула Прозорова.

По направлению «Популяризация конкурса «Лица района» жители поделились предложениями по расширению возрастных границ конкурсантов и созданию городского квеста, участники которого, выполняя задания и разгадывая загадки, будут знакомиться с реализованными проектами и историей «Лиц района». А еще активные москвичи направили идеи по разработке онлайн-карты района, на которой будут отмечены реализованные и поддерживаемые проекты конкурса с момента его основания.

«Участники обсудили истории успеха конкурсантов, поговорили о сообществе «Лица» и предложили новые конкурсные номинации. Всего было оставлено более 12 тыс. комментариев. В ходе тематических обсуждений жители поделились мнением о том, что личные истории конкурсантов, от начала их пути до достижения результатов, могут стать мощным мотиватором и вдохновением для новых участников, поскольку они демонстрируют, что обычные люди, объединенные общими целями, достигают значимых успехов. Также пользователи отметили, что сообщество «Лица» – это инициативные, целеустремленные и позитивные люди, которые готовы внести свой вклад в развитие Москвы и вдохновить своих примером других», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, москвичи предложили добавить новые номинации в конкурс, среди которых «Серебряные лица» (для активных жителей старшего поколения), «Наставники лица» (для победителей конкурса, курирующих участников), «Семья в лицах» (для семей, желающих принять участие в конкурсе вместе) и многие другие.

В департаменте напомнили, что конкурс «Лица района» уже несколько лет предоставляет возможность москвичам презентовать свои общественно значимые проекты, профессиональные практики и достижения, направленные на повышение качества жизни в столичных районах. Лучшие из них получают поддержку в реализации, а некоторые выходят за рамки районов и становятся частью общегородских и федеральных программ.

«Лица района» – это ежегодный городской конкурс, который проводится Агентством общественных проектов и содействует развитию программы мэра Москвы «Мой район». Наградами отмечаются локальные инициативы, способствующие повышению качества жизни горожан: от творческих мастер-классов до крупных благотворительных акций. Прием заявок продолжается до 30 июня 2025 года.

Платформа «Город идей» работает с 2014 года. К ней присоединились более 615 тыс. пользователей. Они делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. Уже реализовано свыше 8,5 тыс. предложений. Горожане участвовали в проектах, посвященных электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим темам.