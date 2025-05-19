"Аптекарский огород" закрыт для посетителей 19 мая

Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" закрыт для посетителей в понедельник, 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба сада.

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В заявлении учреждения сказано, что "Аптекарский огород" закрыт по техническим причинам. Однако посетителям предложили уже во вторник, 20 мая, с 10:00 посетить сад.

Ранее Московский зоопарк изменил режим работы с 1 мая. Теперь посетители смогут гулять там в период с 09:00 до 21:00. Вход на территорию открыт до 20:00, а терминалы и кассы доступны для горожан с 09:00 до 20:00.

Пройти в зоопарк желающие смогут через главный вход, вход у Детского зоопарка и у станции "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии метро. Кроме того, ежедневно с 10:00 до 19:00 работают дополнительные входы рядом с вольерами серых волков, около пешеходного перехода недалеко от моста со старой на новую территорию и рядом с вольером больших панд.