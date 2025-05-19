Москвичей предупредили о сильном тумане

Сильный туман с ухудшением видимости до 500–800 метров ожидается местами в Москве утром 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

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"В ближайшие 1–2 часа с сохранением до 9 часов", – уточнили в МЧС.

Поэтому автомобилистам рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных маневров. При этом гражданам советуют не оставлять детей без присмотра.

"Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких", – добавили в пресс-службе.

Чуть ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предполагал, что вероятность образования туманов в столичном регионе будет близка к нулю. Об этом он уточнял в своем телеграм-канале.

"По состоянию на 6 часов утра ни одна из метеостанций столичного региона, как впрочем и на протяжении прошедшей ночи, не фиксировала наличие туманов", – добавил синоптик.

По данным специалистов, вторник, 20 мая, станет самым холодным днем в Москве на текущей неделе, с 19 по 25 мая. Температура ночью во вторник упадет до 7–9 градусов тепла.

Днем столбики термометров будут на 3 градуса ниже нормы, поднимаясь от 12 до 14 градусов. В ночь на 21 мая в Москве будет еще холоднее, в районе 5–7 градусов, а по области это значение может опуститься до 2 градусов.