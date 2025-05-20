Москва выставила на торги помещение под магазин или спа-центр в Вешняках

Бизнес может приобрести крупное коммерческое помещение в нежилом здании на востоке столицы, в котором можно открыть магазин или спа-центр. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества.

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«Город выставил на торги по продаже двухуровневое помещение площадью более 1,2 тыс. кв. м на востоке столицы. Оно занимает первый этаж и подвал нежилого здания по адресу: ул. Реутовская, д. 10Г. Объект подходит для открытия магазина, спа-центра или другого вида бизнеса, направленного на обеспечение повседневных нужд москвичей», – цитирует пресс-служба главу департамента Екатерину Соловьеву.

Отмечается, что объект имеет хорошую транспортную доступность и расположен между ул. Вешняковская и Реутовская недалеко от музея-усадьбы «Кусково».