Москва выставила на торги помещение под магазин или спа-центр в Вешняках
Бизнес может приобрести крупное коммерческое помещение в нежилом здании на востоке столицы, в котором можно открыть магазин или спа-центр. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества.
«Город выставил на торги по продаже двухуровневое помещение площадью более 1,2 тыс. кв. м на востоке столицы. Оно занимает первый этаж и подвал нежилого здания по адресу: ул. Реутовская, д. 10Г. Объект подходит для открытия магазина, спа-центра или другого вида бизнеса, направленного на обеспечение повседневных нужд москвичей», – цитирует пресс-служба главу департамента Екатерину Соловьеву.
Отмечается, что объект имеет хорошую транспортную доступность и расположен между ул. Вешняковская и Реутовская недалеко от музея-усадьбы «Кусково».
«На Инвестиционном портале Москвы предприниматели могут выбрать коммерческие объекты, подходящие практически под любой запрос. Сейчас инвесторы могут побороться за нежилое помещение в Вешняках, которое можно использовать для реализации крупных проектов. Прием заявок на участие в торгах завершится 19 июня, а победителей аукционов определят 1 июля», – добавил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, слова которого приводятся в тексте.