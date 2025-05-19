Вильфанд: 20 мая станет самым холодным днем на неделе в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Самым холодным днем в Москве на текущей неделе станет вторник, температура днем составит 12-14 градусов тепла, что на 3 градуса ниже нормы. В течение первых дней недели в столице выпадет 10-15 мм осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник воздушные массы в Москве хоть и будут перемещаться с юго-запада, но погода будет облачной, ночью еще очень тепло - плюс 10-12 градусов. Уже пойдут дожди и плотная облачность не позволит солнцу влиять на температурный режим, что обусловит понижение температуры. Днем прогнозируется от 13 до 17 градусов тепла. Во вторник ночная температура понизится из-за влияния западных воздушных масс и составит плюс 7-9 градусов. Дневная температура будет в диапазоне всего-навсего плюс 12-14 градусов, это будет самый холодный день в течение этой недели, значения на 3 градуса ниже нормы", - сказал он.

В среду ночью в столице будет еще холоднее - плюс 5-7 градусов, по области минимальное значение может опуститься до 2 градусов. Однако днем значения составят плюс 18-20 градусов, по области - плюс 15-20 градусов.

По его словам, в понедельник прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный. Аналогичная ситуация и во вторник, в течение этих двух дней выпадет 10-15 мм осадков. В среду местами ожидаются небольшие осадки.