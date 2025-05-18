Собянин: Более 550 тыс. человек посетили мероприятия «Ночи в музее»

Акция «Ночь в музее» стала одним из самых ярких культурных событий весны, в этом году мероприятия прошли на 170 площадках столицы, которые посетили свыше 550 тыс. человек – в полтора раза больше, чем в прошлом году, еще более 700 тыс. москвичей и гостей города присоединились к онлайн-трансляциям. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Открытие состоялось в Музее космонавтики. Он был выбран не случайно: сразу несколько юбилеев празднует в этом году космическая отрасль России. В том числе 60 лет со дня первого в мире выхода человека – нашего космонавта Алексея Леонова – в открытый космос. Летчик-космонавт Антон Шкаплеров лично провел экскурсию, на которой рассказывал космические истории, в том числе о съемках фильма «Вызов», – написал Собянин.

Он отметил, что в организации акции были задействованы новые технологии. Впервые в ее истории в роли виртуального гида выступил искусственный интеллект. Он помогал гостям ориентироваться в насыщенной культурной программе, подсказывал подходящие маршруты и делился фактами о музеях и выставках.

Современные технологии использовали и в Московском зоопарке: с их помощью воссоздали образы вымерших и редких животных, таких как мамонт, амурский тигр и дальневосточный леопард.

Кроме этого, москвичи увидели показы коллекций столичных дизайнеров, посетили иммерсивные театрализованные представления и стали зрителями музыкальных и поэтических программ.