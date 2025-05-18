Участником "Ночи в музее" впервые стал Московский зоопарк

Накануне после заката москвичам было не до сна. В столице прошла традиционная акция "Ночь в музее". Причём принимают в ней участие уже не только выставочные пространства. Впервые в своей истории двери в неурочные часы открыл Московский зоопарк.

В Музее космонавтики в режиме нон-стоп произошли больше двадцати событий. Здесь не только рассматривают космические артефакты - первые спутники, скафандры легендарных космонавтов Гагарина и Леонова, макеты космодромов. Одним повезло оказаться на экскурсиях и встречах с космонавтами, другим - на спектакле "Космические пацаны", третьим - на космическом концерте артистов Большого театра и Мариинки.

В Музее Пушкина только в эту ночь можно было увидеть интереснейшие экспонаты из запасников, например, кубок, посвящённый взятию Парижа в 1814 году, или книгу, которая фактически стала оберегом - томик пушкинских стихов в 1943 году был пробит осколком снаряда.

Этой ночью - нет ничего невозможного. Ожили даже "Тени незабытых предков". В Московском зоопарке поселились уже давно исчезнувшие животные - мамонт, дронт, саблезубый тигр, пещерный медведь, шерстистый носорог.

Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка:

"Сегодня состоялось историческое событие! Московский зоопарк впервые за 161 год пустил на свою территорию ночью посетителей. Мы создали выставку, которая соединила инновационные технологии науку и экологическое просвещение".

Ночь музеев - такая уже традиционная и привычная - постоянно собирает аншлаги. Повсюду - огромные очереди. Всего на этот раз в акции участвовали 170 площадок, на которых провели 600 экскурсий. Но дело ведь не только в цифрах, куда важнее полученное удовольствие. И волшебное чувство - эта ночь точно прошла не зря!