Более 60 тысяч жилых помещений москвичи оформили в собственность с 2020 года

Ежегодно число неприватизированных жилых объектов уменьшается, так как горожане все чаще оформляют их в собственность.

С 2020 года москвичи приватизировали более трех миллионов квадратных метров городской жилплощади, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Граждане, приватизировавшие жилье, могут распоряжаться им по своему усмотрению, например продавать, дарить, сдавать в аренду, оставлять в наследство. Чтобы воспользоваться такими правами, москвичи активно оформляют жилые помещения в собственность. Так, за последние пять лет жители столицы приватизировали свыше 60 тысяч квартир и комнат, в которых проживали по договорам соцнайма, из них 11 тысяч — только за прошлый год, еще 3,7 тысячи — с января по май 2025-го», — рассказал он.

Общая площадь жилых помещений, приватизированных за последние пять лет, превысила три миллиона квадратных метров. Больше всего договоров заключили в 2022 и 2023 годах — по 13 тысяч, а в частную собственность перешло 713 тысяч квадратных метров жилья.

«Почти половина жилых помещений, оформленных за последние пять лет в собственность горожан, расположена в трех округах столицы: на юге, юго-востоке и востоке Москвы. Так, в Южном административном округе с 2020 года заключено около девяти тысяч договоров, в Юго-Восточном — более восьми тысяч, в Восточном — свыше 7,8 тысячи. Приватизировав квартиру, жильцы получают дополнительные возможности: могут провести ее перепланировку, участвовать в проведении общедомовых собраний и влиять на принятие решений по дому», — рассказала Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества.

Ежегодно число неприватизированных жилых объектов уменьшается, так как горожане все чаще оформляют их в собственность. Сейчас неприватизированным осталось менее пяти процентов жилого фонда столицы.

Чтобы приватизировать квартиру или комнату, полученные по договору социального найма, заявители могут лично обратиться в любой многофункциональный центр или оставить заявку на портале mos.ru. По готовности документ может быть выдан в бумажном или электронном виде. Во втором случае будущим собственникам понадобится цифровая подпись, которая бесплатно оформляется в МФЦ.

Оперативно узнавайте главные новости столицы в официальном телеграм-канале города Москвы.