В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра РФ в Москве и Московской области из-за грозы с сильным ветром.

"Период предупреждения до 21:00 мск, ожидается усиление ветра в порывах до 17 м/с, местами гроза", - отмечают метеорологи.

Они напоминают, что желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

В столичной мэрии также сообщили о поступившем экстренном предупреждении синоптиков и призвали горожан в условиях непогоды быть внимательными на улице.

"Не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отмечает комплекс городского хозяйства Москвы. Здесь ожидают, что гроза и порывы ветра могут отмечаться в период до 21:00 мск.

Сейчас, как передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных местах столичного региона, на улице, дует сильный ветер, который гнет ветки деревьев и раскачивает провода. Грозовых разрядов пока не отмечено, но местами моросит мелкий дождь.

Ранее в своем прогнозе синоптики Гидрометцентра РФ сообщали, что в течение дня воздух в столице может прогреться до плюс 22 градусов. К настоящему моменту, согласно последним данным с расположенной на ВДНХ главной московской метеостанции, столбики термометров поднялись уже до отметки 19,9 градуса выше нуля. Предстоящей ночью специалисты ожидают в мегаполисе до плюс 12 градусов, а в первый рабочий день новой недели - 19 мая - воздух прогреется до плюс 16 градусов.