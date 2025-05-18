Музею транспорта Москвы на ВДНХ исполнилось четыре года

На действующей выставке посетители могут познакомиться с историей дизайна автомобильного, рельсового и водного транспорта в России за последние 100 лет.

Более 275 тысяч человек посетили Музей транспорта Москвы в павильоне № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ.

«Музею транспорта Москвы в павильоне № 26 “Транспорт СССР” на ВДНХ исполнилось четыре года. За это время его посетили более 275 тысяч человек. Здесь проходят не только масштабные выставки музея, но и просветительские мероприятия: лекции, викторины и мастер-классы. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем участвовать в культурной жизни города», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В павильоне проходят самые масштабные выставки. Одна из них — «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» знакомит гостей с лучшими транспортными и градостроительными проектами прошлого, а также с изменениями транспортной системы Москвы. В трех зонах — «Неожиданное прошлое», «Актуальное настоящее» и «Ожидаемое будущее» — посетители могут проследить, как постепенно потребности горожанина и пассажира влияли на изменения в транспортной среде и городе.

«Мечта москвича» — выставка-байопик — основана на реальных событиях из истории народного советского автомобиля марки «Москвич». На ней представлено 30 экспонатов из транспортной коллекции и 300 редких артефактов. Среди них «Москвич-422» («Буратино») 1954 года — уникальный образец с сохранившимся деревянным кузовом, миллионный «Москвич-408» 1967-го, ГД-1 — первый советский двигатель, который был создан для участия страны в «Формуле-1», и личные вещи главного конструктора автомобильного завода имени Ленинского комсомола Александра Андронова, переданные его сыном.

«Ты выглядишь на все 100!» — выставка, которая рассказывает о самых ярких дизайнерских решениях в истории автомобильного, рельсового и водного транспорта в России за последние 100 лет. В четырех ее разделах в хронологическом порядке показаны ключевые объекты этих видов транспорта, представлены рассказы о дизайнерах и конструкторах, работающих на пересечении техники и искусства.

Посетить выставку можно до 1 октября 2025 года в любой день, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00.

«В 2022 году павильон “Транспорт СССР” по сути стал домом Музея транспорта Москвы. Это произошло не только в Международный день музеев, но еще и в день выпуска миллионного экземпляра автомобиля “Москвич”. Здесь проходили и проходят наши самые яркие выставки, лекции, мастер-классы и конференции. Недавно мы запустили новый проект — семейные гостиные — мультиформатные активности для детей и взрослых. Павильон останется площадкой музея и после открытия постоянной экспозиции в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. Мы продолжим проводить здесь наши мероприятия и открывать временные выставки, посвящения людям, транспорту и городу», — добавила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и исследовательский центр. В его фондах находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, такси, машин городских служб, вело- и мототехники.

В павильоне № 26 «Транспорт СССР» на ВДНХ музей открыл свою первую масштабную выставку 18 мая 2021 года. Постоянная экспозиция разместится в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27). Сейчас памятник архитектуры советского авангарда реставрируют.

Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.