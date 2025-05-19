День открытых дверей прошел в центре «Авангард»

В субботу, 17 мая, в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялся День открытых дверей. На мероприятие пришли школьники, родители, педагоги и представители общественных организаций. Программа началась с торжественного открытия и зарядки.

© Пресс-служба центра «Авангард»

В течение всего дня работали десятки тематических площадок. Гости принимали участие в мастер-классах по огневой подготовке, военной медицине, робототехнике, РХБЗ, криминалистике, скалолазанию, плетению маскировочных сетей и другим направлениям.

На главной сцене выступили Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, ансамбль «Юные Патриоты», группа «НАШИ» и другие.

— Мы стремились сделать этот день не просто насыщенным, но и по-настоящему вдохновляющим. Центр «Авангард» открыт для всех, кто хочет расти, развиваться, учиться ответственности, дружбе и служению своей стране, — подчеркнула директор центра Дарья Борисова.

26 и 27 июля на главной сцене в кинопарке «Москино» пройдет музыкальный фестиваль «Наши в городе». На нем выступят отечественные исполнители и ведущие «Нашего радио». На площадках кинопарка еженедельно проходит много событий для детей и взрослых, связанных с кино, музыкой, театром и литературой.