В ОЭЗ «Технополис Москва» произвели 350 тысяч единиц электроприводной продукции

Компания-производитель осуществляет поставки своих изделий в 32 региона страны.

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Научно-технический центр (НТЦ) «Приводная техника», локализовавший производство общепромышленного привода на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», в июне 2025 года отметит свое 25-летие. За четверть века компания выпустила около 350 тысяч единиц электроприводной продукции. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня в Москве успешно работает свыше 4,5 тысячи предприятий. По итогам прошлого года они увеличили объем производства на 17,8 процента, а за первые два месяца этого года — на 6,6 процента. Такая динамика обусловлена прежде всего комплексом мер городской поддержки, которые разработаны по поручению Сергея Собянина. Одним из самых востребованных инструментов является локализация производства в особой экономической зоне Москвы. Сегодня ОЭЗ предлагает инвесторам современную готовую инфраструктуру, земельные участки без торгов по ставке два процента от кадастровой стоимости с понижающим коэффициентом, налоговые преференции. Такая благоприятная деловая среда позволила резидентам ОЭЗ столицы в 1,4 раза увеличить объем выпущенной продукции в 2024 году», — отметил Максим Ликсутов.

НТЦ работает на площадке «Печатники» с 2014 года. Компания занимается разработкой комплексных решений для промышленности, а также специализируется на техническом сопровождении поставок, консультировании, обучении специалистов заказчика, гарантийном и послегарантийном обслуживании.

«Город уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных производств. По итогам первого квартала 2025 года предприятие по производству электроприводной продукции, локализованное в столичной ОЭЗ, выпустило 5,5 тысячи единиц изделий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост объемов производства составил более 20 процентов. Компания осуществляет поставки своих изделий предприятиям из различных отраслей промышленности в 32 региона страны», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Более чем за 10 лет работы в ОЭЗ Москвы коллектив предприятия с высокой долей автоматизации вырос почти в шесть раз — до 70 человек, а площадь производства — в 2,3 раза (до 700 квадратных метров). С момента начала работы в особой экономической зоне количество заказчиков предприятия увеличилось с 30 тысяч до 40. Компания активно работает с такими ведущими техническими вузами страны, как Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина. В ее интеллектуальном портфеле находится 10 патентов на собственные разработки.

В мире российского автоспорта НТЦ известен тем, что дважды поставлял электропривод для болида «Сарма» и спортивного прототипа «Сарма 2 Evolute», которые в 2023 и 2024 годах побили национальные рекорды скорости на озере Байкал. Предыдущие рекорды были поставлены в стране более 40 лет назад.

Генеральный директор предприятия Дмитрий Краснов подчеркнул, что НТЦ стал серьезной производственной компанией, специализирующейся на высокотехнологичных решениях в области промышленного электропривода и автоматизации, благодаря поддержке города, в том числе ОЭЗ «Технополис Москва».

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