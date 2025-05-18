Число пользователей сервиса  «Библиотеки Москвы» увеличилось втрое

Сервис «Библиотеки Москвы» на столичном портале mos.ru с момента запуска в 2021 году посетили почти 1,7 млн человек. С его помощью горожане ищут и бронируют книги, знакомятся с тематическими подборками, получают персональные рекомендации от искусственного интеллекта и узнают о ближайших событиях в читальнях.

«Это удобный и полезный сервис, который стал привычным для многих москвичей. В прошлом году его возможностями воспользовались 646 тысяч человек — в три раза больше, чем за первый год работы», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

За все время было забронировано свыше 800 тысяч книг. Особенно востребованы произведения русских классиков — Льва Толстого, Михаила Булгакова, Максима Горького, Ивана Гончарова. Пользователи интересуются разнообразными жанрами — от мемуаров и биографий исторических личностей до романов и научной фантастики.

Основные функции объединены в таких разделах, как «Мои заказы», «Читаю сейчас» и «Избранное». Благодаря им в режиме онлайн можно «запомнить» понравившееся издание и продлить срок хранения. Выбрать подходящую библиотеку можно на интерактивной карте.

Кроме того, на главной странице регулярно публикуют книжные подборки для детей и взрослых. Например, сейчас там представлены темы «День Победы. День памяти», «Солнце русской поэзии», «Загляни в мир музыки», «Как научиться понимать кино» и другие.

В поисках новинок читателям помогает нейросеть — дает индивидуальные рекомендации на основе их предпочтений.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, для бронирования и продления срока хранения книги понадобятся стандартная или полная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет (ЕЧБ). Его можно оформить онлайн или в любой городской библиотеке.