Собянин: В программу реновации включили еще 131 площадку для строительства домов

Власти Москвы включили 131 площадку в программу реновации для строительства новых домов, что позволит возвести 2,7 млн кв. м нового жилья и расселить почти 100 тыс. жителей столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Включили в программу реновации еще 131 площадку для строительства новых домов. Это позволит возвести 2,7 млн кв. м нового жилья и расселить 542 старых дома, в которых живут почти 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Собянин отметил, что новые адреса находятся в 11 округах и 45 районах Москвы, некоторые из них расположены на месте сносимых домов.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей.

На сегодня для реализации программы введено в эксплуатацию 5,8 млн кв. м жилья, что позволит расселить свыше 1,2 тыс. старых домов. Ведется проектирование и строительство порядка 10,5 млн кв. м жилья.