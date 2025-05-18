Москвичей предупредили о шторме

В Москве в воскресенье, 18 мая, пройдет шторм, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог заметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, центр которого будет раскручиваться над Смоленской областью — в 300-х километрах к западу от Москвы.

По его словам, ожидается облачная погода, временами дождь (выпадет до 1-4 литров дождевой воды на метр квадратный).

"Метеорологическое" лето в Москве наступит 27 мая

«Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, в период с 13 до 16 часов порывы до штормовых 15-18 м/с. Показания барометров будут падать и составят 740 мм рт. ст.», — отметил Тишковец.

В понедельник, 19 мая, температура воздуха днем не превысит +12°…+17°, ночью ожидается от +8° до +13°. Порывы западного ветра могут достигать 13 м/с, а атмосферное давление понизится до 738 мм рт. ст., уточнил синоптик.

Во вторник, в тылу циклона дожди и еще холоднее: ночью +5°…+10°, днем всего +11°…+16°. В среду под утро распогодится, и посвежеет до +2°…+7°, днем из-за очередного циклона дожди возобновятся, +14°…+19°.

Тишковец уточнил, что в конце мая среднесуточная температура воздуха достигнет +15°, «метеорологическое» лето наступит точно в срок.