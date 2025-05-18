Названо время прихода лета в Москву

С 27 мая в Москве наступит "метеорологическое" лето, когда среднесуточная температура воздуха будет устойчиво держаться выше плюс 15 градусов, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"Смена климатических сезонов произойдет своевременно, и лето наступит точно в срок", - сказал он.

Синоптик добавил, что за последние 30 лет "климатическое" лето приходит в столицу 26 мая.

Синоптик Тишковец: К концу недели в Центральную Россию вернется тепло

"Оба лета вступят в свои права практически в унисон", - считает эксперт.

Он также рассказал, что в конце месяца днем столбик термометра будет достигать плюс 23-28 градусов, а по ночам - больше плюс 10 градусов. При этом календарное лето может начаться с плюс 25-30 градусов.