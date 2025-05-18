В Москве свыше 100 зданий обновят по технологии "мокрый фасад"

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 101 здание по технологии «мокрый фасад», сообщается на официальном сайте мэра.

«Специалисты фонда капитального ремонта многоквартирных домов разработали уникальный проект, подобрали современные технологии и отечественные материалы. Сначала мастера расчистят и промоют все открытые поверхности, отобьют отходящую от стен плитку и отремонтируют межпанельные швы. Поверхность выровняют штукатуркой, установят кронштейны для кондиционеров, проклеят утеплитель в виде плит из минеральной ваты и снова обработают поверхности грунтовкой. Затем специалисты нанесут клеевой армирующий состав, в который утапливается сетка, и декоративную штукатурку», – говорится в материале.

Как указано, фасады покрасят в два цвета – бледно-зеленый и сигнальный белый. После этого установят корзины для кондиционеров, обновят входные группы, заменят окна в подъездах, отремонтируют отливы и откосы. В доме также восстановят балконы, установят экраны в виде металлокассет, приведут в порядок цоколь и отмостку.

Одним из домов, которые отремонтируют по современной технологии, станет здание по адресу: ул. Олений Вал, д. 24, корпус 2. Шестнадцатиэтажку сложной формы построили по типовому проекту в 1981 году. Ее фасады отличаются простой пластикой без декоративных элементов.

Так, капитальный ремонт также пройдет в д. 8 на ул. Керченская. Здание высотой в 16 этажей построили в 1980 году по модифицированному проекту типовой серии. К нему примыкает пристройка.

Работы начнутся с расчистки и промывки открытых поверхностей и ремонта межпанельных швов. Далее специалисты нанесут грунтовку и смонтируют кронштейны для кондиционеров. После этого мастера проклеят фасад минераловатным утеплителем, выполнят повторное грунтование и используют клеевой армирующий состав, в который уложат сетку.

Отмечается, что на финальном этапе дом покроют декоративной штукатуркой и покрасят в два слоя. Для фасадов выбрали оттенки «сигнальный белый» и «восточный желтый». Затем специалисты установят корзины для кондиционеров, приведут в порядок входные группы, заменят окна в подъездах, отремонтируют откосы и отливы. Кроме того, обновят балконные плиты, смонтируют экраны в виде металлических кассет, восстановят цоколь и отмостку.

По технологии «мокрый фасад» также отремонтируют жилое здание по адресу: Солдатский переулок, д. 4. Построенная в 1987 году по модифицированному типовому проекту четырнадцатиэтажка отличается простой пластикой фасадов без декоративных элементов.

Сначала специалисты промоют открытые плоскости и восстановят межпанельные швы. Далее фасады загрунтуют и смонтируют на них кронштейны под кондиционеры. Здание утеплят плитами из минеральной ваты, которые также покроют грунтовкой, а затем нанесут клеевой армирующий состав и установят в него сетки.

После этого дом оштукатурят и покрасят в цвета «сигнальный белый» и «красная куркума». В завершение на фасад навесят корзины для кондиционеров, обновят входные группы и окна в подъездах, отремонтируют балконы, заменят отливы и откосы, а также приведут в порядок цоколь и отмостку.