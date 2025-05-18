Более 100 зданий обновят по технологии «мокрый фасад» в столице в этом году

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В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 101 здание по технологии «мокрый фасад», сообщается на официальном сайте мэра.

В Москве свыше 100 зданий обновят по технологии "мокрый фасад"
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«Специалисты фонда капитального ремонта многоквартирных домов разработали уникальный проект, подобрали современные технологии и отечественные материалы. Сначала мастера расчистят и промоют все открытые поверхности, отобьют отходящую от стен плитку и отремонтируют межпанельные швы. Поверхность выровняют штукатуркой, установят кронштейны для кондиционеров, проклеят утеплитель в виде плит из минеральной ваты и снова обработают поверхности грунтовкой. Затем специалисты нанесут клеевой армирующий состав, в который утапливается сетка, и декоративную штукатурку», – говорится в материале.

Как указано, фасады покрасят в два цвета – бледно-зеленый и сигнальный белый. После этого установят корзины для кондиционеров, обновят входные группы, заменят окна в подъездах, отремонтируют отливы и откосы. В доме также восстановят балконы, установят экраны в виде металлокассет, приведут в порядок цоколь и отмостку.

Одним из домов, которые отремонтируют по современной технологии, станет здание по адресу: ул. Олений Вал, д. 24, корпус 2. Шестнадцатиэтажку сложной формы построили по типовому проекту в 1981 году. Ее фасады отличаются простой пластикой без декоративных элементов.

Так, капитальный ремонт также пройдет в д. 8 на ул. Керченская. Здание высотой в 16 этажей построили в 1980 году по модифицированному проекту типовой серии. К нему примыкает пристройка.

Работы начнутся с расчистки и промывки открытых поверхностей и ремонта межпанельных швов. Далее специалисты нанесут грунтовку и смонтируют кронштейны для кондиционеров. После этого мастера проклеят фасад минераловатным утеплителем, выполнят повторное грунтование и используют клеевой армирующий состав, в который уложат сетку.

Отмечается, что на финальном этапе дом покроют декоративной штукатуркой и покрасят в два слоя. Для фасадов выбрали оттенки «сигнальный белый» и «восточный желтый». Затем специалисты установят корзины для кондиционеров, приведут в порядок входные группы, заменят окна в подъездах, отремонтируют откосы и отливы. Кроме того, обновят балконные плиты, смонтируют экраны в виде металлических кассет, восстановят цоколь и отмостку.

По технологии «мокрый фасад» также отремонтируют жилое здание по адресу: Солдатский переулок, д. 4. Построенная в 1987 году по модифицированному типовому проекту четырнадцатиэтажка отличается простой пластикой фасадов без декоративных элементов.

Сначала специалисты промоют открытые плоскости и восстановят межпанельные швы. Далее фасады загрунтуют и смонтируют на них кронштейны под кондиционеры. Здание утеплят плитами из минеральной ваты, которые также покроют грунтовкой, а затем нанесут клеевой армирующий состав и установят в него сетки.

После этого дом оштукатурят и покрасят в цвета «сигнальный белый» и «красная куркума». В завершение на фасад навесят корзины для кондиционеров, обновят входные группы и окна в подъездах, отремонтируют балконы, заменят отливы и откосы, а также приведут в порядок цоколь и отмостку.

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